Isola dei Famosi, giallo a poche ore dalla diretta: davanti a Ilary Blasi...

Piccola svista a Verissimo. Approfittando della presenza di Ilary Blasi nello studio di Canale 5, Silvia Toffanin ha mandato in onda le anticipazioni sul cast ufficiale de L'Isola dei Famosi. Tra questi è apparso Gianmaria Sainato. Il modello e influencer, che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi, non è nella lista ufficiale dei concorrenti. Eppure era presente nel filmato di presentazione. Cosa c'è dietro? Tanti i sospetti. Tra questi la possibilità che possa entrare successivamente a far parte del cast del reality show.

Al momento a tuffarsi dall’elicottero, per approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos e con l'obiettivo di vincere il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro, sono 16 vip. Per la "Tribù delle donne" ci sono Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Nella "Tribù degli uomini" ci sono Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

Infine, nella "Tribù delle coppie" vedremo Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Insomma, il caso Sainato rimane un mistero. Non resta dunque che attendere la prima puntata in onda lunedì 17 aprile.