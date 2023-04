Il Cantante Mascherato, Valeria Marini "agitatissima": caos dietro le quinte

17 aprile 2023 a

Si sarebbe scatenato il caos dietro le quinte de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci, nel corso dell'ultima puntata andata in onda su Rai 1. Lo scrive Giuseppe Candela sul portale Dagospia. Protagonista di questo retroscena è Valeria Marini, la showgirl che - come si è scoperto sabato scorso - si nascondeva sotto la maschera dello scoiattolo nero. Lo aveva anticipato il sito di Davide Maggio prima della messa in onda della puntata.

La Marini, insomma, è stata eliminata allo spareggio dalla Stella, al cui interno si suppone ci sia Simona Ventura. Dopo il verdetto, però, sarebbe esploso il caos dietro le quinte della trasmissione, con la Marini che si sarebbe agitata parecchio. Il motivo? "La showgirl per mancanza di show avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto - scrive Candela sul portale di Roberto D'Agostino -. Così, come sempre accade in questi casi, c'è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri. Ma la fu diva del Bagaglino è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e...vissero tutti felici e contenti. Tanto che dovrebbe essere tra gli ospiti della finale dello show condotto da Milly Carlucci". Nessun dramma, insomma.