Giletti e Goggia beccati così: la foto di Striscia la Notizia solleva il sospetto

17 aprile 2023 a

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Alla domanda che tutti in questi mesi si stanno facendo risponde direttamente Striscia la Notizia. Nonostante i due non si siano sbilanciati (lei ha solo risposto: 'Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single', Lui ha invece ammesso di essere innamorato di una donna), qualche indizio farebbe pensare a una felice storia d'amore. Dopo le foto che li paparazzavano assieme, ecco che il tg satirico di Canale 5 ha notato due dettagli non da poco: occhiali e cappellino.

Secondo la redazione di Striscia gli occhiali e il cappellino smaschererebbero la nuova coppia. I due sarebbero una vera e propria "coppia di stile". Il giornalista e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. Sarà vero amore o solo una non credibilissima coincidenza? si chiedono.

Eppure Giletti, quando Valerio Staffelli gli aveva chiesto conto della sua presunta relazione, era stato chiaro: "Niente di niente". La verità dunque è ancora un mistero, così come le motivazioni dietro la cancellazione di Non è l'Arena, programma condotto da Giletti e cancellato a sorpresa.