Paolo Brosio, morta mamma Anna. In lutto anche Fazio

18 aprile 2023 a

a

a

E' morta Anna Brosio, mamma del giornalista Paolo Brosio diventata celebre negli Anni Novanta come ospite fissa di Quelli che il calcio da Fabio Fazio e Marino Bartoletti, in qualità di (grandissima) tifosa della Juventus. La signora Brosio aveva 102 anni, compiuti lo scorso 7 aprile, ed è deceduta questa mattina nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Nata a Marina di Pisa da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo. Recentemente aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all'ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo.

Lilli Gruber demolita da Paolo Brosio: un report clamoroso

Anna Marcacci Brosio era diventato, come detto, un personaggio "autonomo" rispetto al figlio: mentre Brosio era il celebre inviato del Tg4 spesso bistrattato da Emilio Fede davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, durante i suoi collegamenti in diretta nel pieno della tempesta Mani Pulite, sua mamma dismetteva i panni della tranquilla signora per indossare quelli di ultrà bianconera, lingua avvelenata, parlantina fluente, accento da toscanaccia e gusto per la polemica. Sovente, maltrattava simpaticamente il figlio davanti alle telecamere anche negli anni successivi, nei salotti televisivi Mediaset e Rai, quando Paolo aveva abbandonato la carriera giornalista per diventare "personaggio" tout-court, tra vizi mondani e illuminazione religiosa.

Proprio pochi giorni prima del compleanno della madre, Brosio era intervenuto a Mattino 5 e Pomeriggio 5 da Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, per commentare le vicende della statua della Madonna e della veggente (presunta tale) Gisella Cardia. In quelle circostanze aveva confessato di guardare con ansia il telefonino perché aveva appena ricevuto la notizia del ricovero della madre, a centinaia di chilometri di distanza, e di soffrire perché a causa del lavoro non poteva essere accanto a lei.