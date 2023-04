Fabio Fazio, addio Rai? "Manca solo la firma", dove si trasferisce

18 aprile 2023 a

Se ne parla praticamente ogni anno, ma stavolta la carriera di Fabio Fazio in Rai sembrerebbe essere giunta davvero al capolinea. Com’è noto, dalle parti di viale Mazzini non c’è grande interesse nel rinnovare ancora il contratto a Fazio, che è in Rai da quasi 40 anni, gli ultimi venti spesi da protagonista con Che tempo che fa. Il passo d’addio sarebbe davvero vicinissimo, a giudicare da quanto riportato da TvBlog.

Sarebbe in fase avanzata la trattativa con Discovery per far sbarcare Fazio e il suo programma sul canale Nove. Già in passato si era parlato di un possibile passaggio dalla Rai a Discovery, ma alla fine il conduttore aveva sempre deciso di rimanere a viale Mazzini. Stavolta però, complice la scarsa voglia della Rai di trattenerlo, tutto lascia pensare che la trattativa andrà in porto. Anche perché a seguirla è Beppe Caschetto, che è lo stesso agente di Maurizio Crozza, che da tempo ottiene ottimi risultati proprio sul canale Nove.

Stando a quanto riferito da TvBlog, Caschetto sarebbe molto felice dell’eventuale passaggio di Che tempo che fa da Rai3 a Discovery. La trattativa sarebbe in fase così avanzata che mancherebbero soltanto le firme. Se il passaggio a Discovery dovesse concretizzarsi, Fazio lascerebbe viale Mazzini dopo quasi quarant’anni di onorato servizio.