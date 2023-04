Ilary Blasi fregata da Totti? Clamoroso: polpetta avvelenata da 360mila euro l'anno

Roberto Tortora 20 aprile 2023 a

a

a

Volevi la bicicletta? E adesso pedala! In questo caso, volevi la casa? E adesso pagala. L’oggetto del desiderio della separazione che Ilary Blasi sta compiendo dal suo ex-marito Francesco Totti, cioè la villa dell’Eur, è diventato una realtà. Lo Scudetto del divorzio lo ha vinto la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Con gli onori, però, arrivano anche gli oneri, perché, come c’è da immaginarsi, i costi di gestione non sono alla portata di tutti. Si parla di una cifra che gira intorno ai 30mila euro al mese. La proprietà, di circa 1500 metri quadri, ha un valore stimato sui 18 milioni: 25 stanze, campi da tennis e calcetto, un parco, una Spa, due piscine, un sistema sofisticato di telecamere e altri strumenti di sicurezza. Fin qui era tutto a carico dell’ex-capitano della Roma, a cui è intestata la villa, comprese le rate del mutuo.

"Sa solo urlare e...": Ilary Blasi fatta a pezzi, un grosso caso a Mediaset

Nell’ambito del processo per la separazione, Francesco Totti dovrà corrispondere per i figli una cifra di mantenimento mensile di 12.500 euro, compresi di vitto, abbigliamento, babysitter, carburante e telefonia, più le spese domestiche. Le spese straordinarie, invece, sono divise al 50% con la Blasi, mentre l’ex-giallorosso pagherà il 75% di quelle scolastiche. La showgirl aveva chiesto il doppio di quanto le è stato poi riconosciuto e non ha ottenuto nemmeno che le spese extra fossero tutte a carico dell’ex-marito. A questo punto, la tanto agognata villa potrebbe essere riconsegnata di nuovo a Totti e Ilary, invece, si sposterebbe altrove. Per l’ottavo re di Roma, il vero obiettivo “stagionale”.

Il Capitano, infatti, sta già cercando casa all’Eur per avvicinarsi ai figli. Un vero e proprio ritorno, forse, all’Eurosky, la torre condominiale extra-lusso in cui già aveva abitato con Ilary e i figli, prima di traslocare nella villa privata. Con lui, ovviamente, la nuova compagna Noemi Bocchi con i suoi due figli. Un avvicinamento necessario, soprattutto dopo che il giudice ha stabilito l’affidamento congiunto dei figli, con il collocamento presso la madre. Da oggi e fino al 23 giugno Totti, ogni lunedì, dovrà prendersi cura dei suoi figli, in concomitanza con la presenza della madre a Milano, per la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi gode, Totti-kamikaze in tribunale: perché per il Pupone è finita malissimo

La disputa giudiziale avrà altri capitoli, che riguardano borsette e Rolex e, soprattutto, il circolo sportivo della Longarina, creato e finanziato da Totti e negli anni poi passato in gestione parziale alla famiglia Blasi, che non ha ancora mollato la presa. L’eterno 10 giallorosso ha intimato loro lo sfratto. Tutti episodi di un momento davvero grottesco per la coppia scoppiata. In questo caso, il giudice Francesco Frettoni deve decidere se sentire o meno dei testimoni o agire solo in base ai documenti delle rispettive parti. Il campionato non è ancora finito.