Cristina Scuccia, dramma all'Isola: crisi di panico e tremori, com'è ridotta

20 aprile 2023 a

a

a

Non è facile la vita in Honduras e Cristina Scuccia, ex suor Cristina, ora concorrente de L'Isola dei famosi, sta soffrendo parecchio. Innanzitutto per la paura del buio. A tranquillizzarla ci ha provato Corinne Clery che sa bene come sia difficile convivere con certe paure e che ha passato la notte a calmare Cristina mentre lei, era terrorizzata dal buio, dai rumori e dagli scarafaggi. "Non potevo girarmi dall’altra parte, non sono una che fa finta di nulla", ha detto l'attrice francese. "Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla".

"Sa solo urlare e...": Ilary Blasi fatta a pezzi, un grosso caso a Mediaset

Un gesto quello della Clery che è stato molto apprezzato da Cristina: "Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera", ha confessato la ex suora. Che potrebbe addirittura essere confinata in una spiaggia da sola, come è successo in passate edizioni per alcuni partecipanti del programma. Riuscirà a resistere?