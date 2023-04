Cristina D'Avena, vita stravolta: dopo il nuovo singolo... senza precedenti

Marco Rocchi 21 aprile 2023 a

a

a

Il multiverso di Cristina D’Avena brilla di una nuova luce. Quella dei videogame. E Cristina in poche ore e un nuovo singolo Ti cercherò ha improvvisamente assunto le vesti di sovrana anche nel regno finora estraneo dei videogame. Il clamoroso successo al cinema di Super Mario, d’altra parte, insegna che cambiare, anche a una certa età, è sempre possibile.

Così Cristina si è lanciata nel pianeta di Genshin Impact, il videogioco del momento, popolarissimo in Italia e nel mondo, divenendone la voce capace di armonizzare azione e melodia, un racconto in musica: «C’è una stella alle porte del buio/Anche stanotte risplende su noi». È l’inizio della storia che parla di due sorelle che vengono separate. Tanto da costringere l’eroina a iniziare l’avventurosa ricerca. Genshin Impact è uscito a fine 2020 dalla HoYoverse e ha immediatamente messo tutti d’accordo, vinto ogni genere di premi e riconoscimenti, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo, dall’America al Giappone, e naturalmente anche in Italia e riscuotendo un successo - dicono gli esperti del settore - che non si vedeva dai tempi di Fortnite e Minecraft.

"Ciao Vittorio": il terribile lutto che colpisce Cristina D'Avena

In qualità e stile grafico ricorda i grandi capolavori dell’animazione, comandi semplici e intuitivi e una trama affascinante e ricca di colpi di scena. Cristina D’Avena, incontrastata icona delle sigle dei cartoon in tv, amata da intere generazioni di bambini nati negli ultimi quarant’anni, ormai alla vigilia dei 60 (che compirà il prossimo anno) si lancia in questa avventura un po’ nuova, un po’ no.

Ti cercherò, infatti, brano di cui Cristina D’Avena è anche autrice, risulta sorprendentemente epico e coinvolgente. Per l’occasione la cantante bolognese ha spinto la sua inconfondibile voce su registri di rara intensità. Il risultato è un singolo di pura musica italiana, capace di emozionare sia i fan di cartoni e videogiochi sia gli ascoltatori più esigenti. È opinione comune, infatti, che videogiochi come Genshin Impact si possono considerare i cartoni delle nuove generazioni. Così come negli anni ’80 i telespettatori seguivano le avventure dei loro beniamini sul piccolo schermo, i loro corrispettivi di oggi si appassionano a quelle dei videogame, con la differenza che ora è possibile partecipare a queste avventure in prima persona, e che i temi della trama sono in grado di avvincere anche un pubblico più vasto e maturo. Proprio come i brani di Cristina, divenuti ormai classiconi adatti a tutte le età.

"C'entra con l'onore": Cristina D'Avena alla festa FdI, la poercheria di Repubblica

TEMATICHE

«Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa. Quando me l’hanno proposta ho detto subito di sì», ha commentato entusiasticamente Cristina D’Avena a latere della presentazione del brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video su YouTube in poche ore ha superato le 100mila visualizzazioni.«Guardando le immagini del videogioco Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera» ha detto ancora la D’Avena. «Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti, mai scontate e, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo» ha concluso l’artista.