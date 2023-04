Cristina Scuccia, la frase rubata all'Isola: "Io non ti ho votato"

21 aprile 2023 a

L'Isola dei famosi è partita solo tre giorni fa ma sono già iniziate le prime discussioni tra i naufraghi. A scatenare la bufera sono state le nomination. A Marco Predolin, finito al televoto insieme a Helena Prestes, la nomination non è proprio andata giù. E per questo si è scagliato contro il gruppo delle chicas durante una chiacchierata con Cristina Scuccia: “Il primo nominato, il 'cucù' della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?”. L’ex suora dal canto suo ha voluto rassicurare Marco, rivelandogli di non averlo nominato.

A nominare Predolin sarebbero stati Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Marco ha fatto sapere che molto probabilmente a condannarlo è stata la sua eccessiva sincerità. Il conduttore, comunque, se l'è presa parecchio. E rivolgendosi all’ex suora ha detto: “Dio Perdona, Predolin no”. Le tensioni, insomma, non mancano.

La prima puntata dell'Isola è andata in onda nella giornata di lunedì 17 aprile e ha registrato ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. La conduttrice Ilary Blasi per l’occasione si è presentata con un look diverso dal solito. Al suo fianco, come opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi che ha preso il posto di Nicola Savino.