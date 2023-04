Cristina Scuccia, retroscena inquietante: "È stato un trauma"

20 aprile 2023 a

Cristina Scuccia si confessa all'Isola dei Famosi. La concorrente che da qualche tempo ha deciso di abbandonare gli abiti da suora ha parlato del suo difficile momento attraversato dopo la vittoria di The Voice. Parole chiare che hanno evidenziato il disagio provato dalla Scuccia davanti a un inaspettato successo.

Rivolgendosi a Corinne Clery, la Scuccia non ha usato giri di parole e ha affermato: "Tipo io finivo di cantare a messa, si avvicinavano persone per salutarmi e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se L’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi".

Dolori e traumi da cui è venuta fuori a testa alta grazie a un percorso terapeutico. Insomma questi primi giorni di Cristina Scuccia sull'Isola sono scanditi dalle sue confessioni e rivelazioni. Da quando non è più una suora, la Scuccia vuole riappropriarsi della sua libertà e cercare una strada artistica da seguire. Non sarà facile e molto dipenderà anche da questa esperienza all'Isola dei Famosi che in tanti hanno giudicato come un azzardo...