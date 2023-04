Cristina Scuccia, imbarazzo all'Isola: "Pregarla?", cosa scappa di bocca

18 aprile 2023 a

Cristina Scuccia è una delle principali “attrazioni” della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che è partita ieri sera - lunedì 17 aprile - sotto l’ottima conduzione di una vivace Ilary Blasi. L’ex suora è particolarmente attenzionata perché è accompagnata da grande curiosità: tutti vogliono vedere chi è davvero e soprattutto come si interfaccerà con un’esperienza particolare come quella da naufraga in Honduras.

Ovviamente non sono mancate battutine sul suo passato, anche se a volte involontarie, come quella di Pamela Camassa: “Siamo sulla stessa spiaggia, sono venuta qua per fare un’esperienza come tutte, per lottare fino alla fine. Però non è che devo pregarla, non per fare una battuta”. Dal canto suo, la Scuccia si è presentata parlando di voglia di rinascita: “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente perché è un dono”.

“Questa è un’esperienza di condivisione e di coraggio - ha aggiunto - se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”. I telespettatori non vedono l’ora, così come la Blasi, che le ha chiesto se ha mai pensato “chi te lo fa fare?”. La Scuccia ha risposto con sincerità: “Sì, fino a un secondo fa… ho tante paure, ma la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure”.