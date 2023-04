Cristina Scuccia demolita da Suora Alfieri: "Dispiaciuta, ha sciupato tutto"

Roberto Tortora 19 aprile 2023 a

Il personaggio più atteso e affascinante della nuova Isola dei Famosi è senza dubbio lei, Cristina Scuccia. L’ex-Suor Cristina. Il suo percorso di fede all’inverso, che l’ha portata ad abbandonare i voti e ad abbracciare la carriera musicale, ha affascinato tutti e la curiosità di vederla ora su una spiaggia dell’Honduras all’avventura è tanta.

Nonostante lei stessa abbia sempre raccontato quanto difficile sia stato svestire i panni monacali, non tutti sono dalla sua parte. Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, è molto critica con le scelte di vita della Scuccia: “Non mi ha stupito l'uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l'uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a The voice of Italy – spiega la Alfieri - mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c'è il valore aggiunto di evangelizzare, forse. Ma ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce – conclude la suora - potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai".

Suor Anna non si è fermata qui, ma ha rincarato la dose: "Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo: dalle canzoni sensuali fino all'Isola dei famosi – continua ad arringare Suor Anna - mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l'uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”.