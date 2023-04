Isola dei famosi, terrore nella notte: "Tutta rossa, vomitava e delirava"

21 aprile 2023 a

a

a

Malore nella notte tra martedì e mercoledì per Helena Prestes. La modella brasiliana concorrente a L'Isola dei Famosi, secondo quanto riportano alcuni siti di gossip ha avuto problemi di salute dopo aver mangiato alcuni lumaconi di mare che aveva pescato in mare Nathaly Caldonazzo. Subito le ragazze della Tribù Chicas hanno lanciato l'allarme. La prima ad intervenire è stata l'attrice Corinne Clery.

Chi è la prima concorrente di Ballando: la scelta di Milly Carlucci spiazza tutti

A stare male dopo la cena è stata solo Helena. Corinne ha quindi informato le altre naufraghe che nella notte la Prestes, finita al televoto durante la prima puntata de L’Isola, "ha vomitato e ora si sente male. Ha mal di gola e spossatezza". Non solo. Pare che la modella brasiliana non ricordi nulla di quanto accaduto e ha chiesto alla attrice di origine francese di raccontarle cos'era successo. "Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando...".

"Chi è la sua fidanzata. E presto all'Isola...": Cristina Scuccia, voci sconvolgenti

"Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare", ha detto Simone Antolini, "ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare". Secondo Pamela Camassa, però ad averle causato il malore potrebbe essere stata una insolazione: "Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un'insolazione". Insomma, secondo Pamela non sono stati i lumaconi di mare a farle male.