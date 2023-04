Renato Zero, stoccata su Elly Schlein: "Chi è?"

23 aprile 2023 a

Dopo ben 55 anni di carriera, Renato Zero è ora impegnato in un nuovo tour, "Zero a Zero". "Ovunque vada, nei miei confronti c’è quasi devozione - ha raccontato il cantante al Messaggero -. I giovani mi chiamano maestro, gli anziani mi vedono e si commuovono... Mi sembra incredibile, però mi piace. Prendo questo affetto come la croce da Gran cavaliere che nessuno mi ha mai dato".

Alla domanda su un eventuale erede artistico, invece, l'artista ha detto: "Tanti giovani, visto che non ci sono più quei discografici che scelgono e fanno crescere, fanno solo copia e incolla". Il giornalista, poi, gli ha chiesto se cantanti come Achille Lauro e Rosa Chemical fossero quindi fuori gioco. E lui ha risposto: "Io dovrei anche essere contento di certe attenzioni, però a me piace l’originalità. Amo chi ha una sua identità".

Una domanda è stata riservata all'attuale segretario del Pd Elly Schlein e alla sua linea pro maternità surrogata. A tal proposito Renato Zero ha detto: "Chi è? Ah, certo. Si fa molta confusione con le parole. Non mi sembra ci sia urgenza di queste cose. Ci sono tanti bambini da adottare. Bisognerebbe snellire le pratiche per poterlo fare". Infine sulla sua vita privata ha rivelato: "Sono sposato con il mio pubblico. E poi, che te devo di’? Ci vuole cu*o anche per trovare l’anima gemella".