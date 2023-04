Ilary Blasi e Francesco Totti, sfida in tv: cosa andrà in onda

24 aprile 2023 a

a

a

Francesco Totti e Ilary Blasi si sfideranno in tv questa sera. Lei infatti sarà al timone della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5, mentre lui sarà ospite di Supertele, il programma condotto da Pierluigi Pardo, che andrà in onda su Dazn subito dopo l’attesissimo match Atalanta-Roma. I due ex, insomma, compariranno sul piccolo schermo nello stesso momento, ma su reti differenti.

Ilary Blasi, Bastian gioca con la figlia? Si dice che Totti... L'indiscrezione

Si tratta ovviamente di una coincidenza, che però non è passata inosservata. Nel frattempo i telespettatori si chiedono se anche questa sera la Blasi si lascerà andare a qualche frecciatina nei confronti dell'ex, come successo nel corso della prima puntata del reality lunedì scorso. La stessa curiosità c'è sull'ex capitano della Roma: si limiterà a parlare di sport o sarà incalzato anche sulla sua vita privata?

"Possono stare con Noemi Bocchi": colpo di scena, la decisione di Ilary Blasi

Nel corso della prima puntata dell'Isola, la Blasi aveva salutato il pubblico con un chiaro riferimento all’ex marito: “Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c’è più…”, aveva detto. Salvo poi aggiungere: “Parlo di Nicola Savino, ti mando un bacio, ti voglio bene. Ma si sa, per uno che va c’è uno che arriva… Enrico Papi”, aveva detto presentando il nuovo opinionista.