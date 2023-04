Vladimir Luxuria terremota la Rai: "A giugno...", che teste saltano

25 aprile 2023 a

Con la destra al governo cambierà qualcosa sul piccolo schermo? Sì, secondo Vladimir Luxuria, opinionista dell'Isola dei Famosi: "Credo che cambierà qualcosa da giugno, soprattutto in Rai, compresi molti conduttori”, ha rivelato al settimanale Nuovo. Una previsione azzardata, insomma. Cambiando argomento, poi, la Luxuria ha svelato le caratteristiche del suo uomo ideale: “Vorrei una persona vitale, più grande di me, risolta e simpatica”.

Sempre riguardo alla sua vita privata, inoltre, ha fatto sapere di aver adottato a distanza tre bambini: “Li ho conosciuti bene e loro mi mandano di continuo foto, anche solo per aggiornarmi sui loro progressi a scuola”. Tra gli argomenti al centro dell'intervista anche la politica e i diritti civili, con particolare riferimento alla polemica sullo stop alla trascrizione anagrafica dei figli delle famiglie omogenitoriali: “Una cosa fuori dal tempo e dall’Europa. Porterà in modo inevitabile alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso ma anche e soprattutto dei loro figli”.

Infine, l'opinionista ha fatto un commento sul suo collega all'Isola, Enrico Papi: “Un uomo che non si prende mai troppo sul serio”. E si è detta convinta che il conduttore che ha preso il posto di Nicola Savino non deluderà affatto il pubblico: “Sono sicura che porterà molta leggerezza e allegria in questa trasmissione”.