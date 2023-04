Sanremo, Blanco e i fiori distrutti sul palco: Amadeus sentito dalla Digos

26 aprile 2023 a

Amadeus sarebbe stato sentito dalla Digos a Milano in relazione al caso del danneggiamento degli arredi floreali di Sanremo da parte di Blanco. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ligure - stando a quanto riportato dall'Ansa - sarebbe stato sentito su delega della procura della Repubblica di Imperia che indaga sul caso, come persona informata dei fatti. L'ipotesi di reato per Blanco è danneggiamento aggravato.

Insieme al bacio tra Fedez e Rosa Chemical, l'immagine di Blanco che devasta il palco dell'Ariston è stato sicuramente il momento più discusso dell'ultima edizione del Festival. Il cantante, vincitore della scorsa edizione di Sanremo insieme a Mahmood, si stava esibendo col suo ultimo singolo, "L'Isola delle Rose", quando ha iniziato a lanciare e distruggere i fiori presenti sul palco, parte della scenografia della sua performance. Il motivo? Un problema in cuffia che lo avrebbe infastidito.

In una recente intervista a Vanity Fair, il 20enne ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto quella sera: "Appena è partita L’isola delle rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce. Ovviamente mi sono incazzato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione".