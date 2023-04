Enrico Varriale, la telefonata dai telefoni Rai: "Morirai"

29 aprile 2023 a

Nuovo terremoto per Enrico Varriale. Il popolare giornalista sportivo della Rai, già sospeso e in causa con viale Mazzini dopo la brutta vicenda personale che lo vede indagato per stalking sulla sua ex compagna, avrebbe telefonato a una donna dai telefoni della stessa Rai e con voce contraffatta le avrebbe sussurrato "morirai". È quanto emerge dalle carte della chiusura delle indagini, notificata al giornalista dalla pm Daniela Cento.

Le telefonate risalirebbero al 19 dicembre del 2021: Varriale e la donna avevano una relazione, ma 10 giorni prima ci sarebbe stata una violenta discussione tra i due culminata con una aggressione fisica da parte del cronista. Si parla di schiaffi, che avrebbero fatto perdere conoscenza alla donna, e di minacce esplicite, "Se mi denunci, ti ammazzo".

Si tratta di una nuova, pesante inchiesta contro il giornalista, che rischia di finire a giudizio per atti persecutori e lesioni aggravate. Il primo processo, come detto in precedenza, era quello per lesioni e stalking sulla ex compagna. La seconda vittima, spiega il Corriere della Sera, avrebbe cominciato a frequentare Varriale dopo la fine della relazione con la prima compagna. Secondo l’avvocato difensore Fabio Lattanzi che lo assiste, Varriale avrebbe fornito elementi in grado di smontare in gran parte le accuse.