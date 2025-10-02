Libero logo
Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai: ecco le ragioni

di Ignazio Stagnogiovedì 2 ottobre 2025
1' di lettura

Il rapporto professionale tra Enrico Varriale e Rai è finito. "In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. "L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per "giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking".

Nel primo caso, ha ammesso in aula di aver compiuto un gesto violento, dichiarando: “me ne pento, l’errore più grande della mia vita”. Tuttavia, il processo ha rivelato episodi gravi: appostamenti, telefonate, scenate di gelosia e violenze fisiche. Il dispositivo descrive come Varriale “la sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia e sferrandole violentemente dei calci”, accompagnati da minacce come: “Diceva di poter incidere su una collaborazione grazie alla quale la donna scriveva”. Il cronista della Rai, ormai ex, si è difeso attribuendo le sue azioni al desiderio di “stabilizzare il rapporto”.

Nel secondo procedimento, un’altra ex compagna lo ha denunciato per fatti simili, raccontando un episodio del dicembre 2021: “Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave”. La donna ha descritto attacchi di panico, paura e molestie, tra cui telefonate anonime con voce contraffatta che minacciavano: “Morirai”, effettuate tramite un’utenza Rai. Sul fronte lavorativo, Varriale aveva fatto causa alla Rai per demansionamento dopo essere stato sospeso senza perdita di stipendio in attesa della sentenza.

tag
enrico varriale
rai

