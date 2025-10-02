Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai: ecco le ragioni

Il rapporto professionale tra Enrico Varriale e Rai è finito. "In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. "L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per "giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking".

Nel primo caso, ha ammesso in aula di aver compiuto un gesto violento, dichiarando: “me ne pento, l’errore più grande della mia vita”. Tuttavia, il processo ha rivelato episodi gravi: appostamenti, telefonate, scenate di gelosia e violenze fisiche. Il dispositivo descrive come Varriale “la sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia e sferrandole violentemente dei calci”, accompagnati da minacce come: “Diceva di poter incidere su una collaborazione grazie alla quale la donna scriveva”. Il cronista della Rai, ormai ex, si è difeso attribuendo le sue azioni al desiderio di “stabilizzare il rapporto”.