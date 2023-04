Il Patriarca, crollo improvviso di Claudio Amendola: ora pesanti a Mediaset

29 aprile 2023 a

Ore pesanti per Claudio Amendola, ma soprattutto per Il Patriarca e per Mediaset. La fiction di Canale 5 che vede come protagonista l'amatissimo attore romano, nei panni di uno spietato imprenditore legato alla malavita alle prese con gravissimi problemi di salute e "di lavoro" ha infatti registrato un dato di ascolto assai deludente venerdì 28 aprile. A spuntarla nella guerra dello share è stato infatti I migliori anni su Rai: lo show musicale condotto da Carlo Conti, tornato dopo ben 6 anni di assenza, ha totalizzato una media di 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Di contro, Claudio Amendola e la collega Antonia Liskova sono crollati a 2.427.000 spettatori con appena il 14.8% di share. Un confronto, quello tra viale Mazzini e Cologno Monzese, al limite dell'impietoso.

Soprattutto, a preoccupare Pier Silvio Berlusconi e i dirigenti Mediaset deve essere la tendenza bruscamente invertita: dopo i buoni risultati delle prime puntate, la fiction ha registrato una prima clamorosa battuta d'arresto concomitante con la presenza di una vera "alternativa" di peso. Segno che la serata del venerdì è assolutamente contenibile e niente affatto blindata. Certo, con ogni probabilità resterà una corsa riservata alle due corazzate. E l'effetto "nostalgia" su cui fa affidamento Conti con tanti ospiti dal gusto "rètro" si rivela sempre un asso nella manica.

Agli altri contendenti del prime time, non restano che le briciole, come sottolinea anche Marco Zonetti per Dagospia. Bene in ogni caso Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi che su Rete 4 mette insieme 1.127.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza supera comunque il milione di spettatori (1.031.000 - 5.3%), mentre Propaganda Live partendo da un traino nettamente superiore come Otto e mezzo, su La7, si ferma al 5,7%, con 801.000 spettatori.