Silvia Toffanin in lacrime: "È morta, una bruttissima malattia"

Momento emozionante per Silvia Toffanin. A farla commuovere nella puntata di sabato 29 aprile su Canale 5 di Verissimo Ramon Agnelli. Il ragazzo ha da poco abbandonato la scuola di Amici. Ma è sulla sua vita privata che si è concentrato. Il ballerino, infatti, quando aveva 12 anni ha perso mamma per un tumore e a quel punto il suo punto di riferimento è diventata la sorella, Denise, che ha 5 anni più di lui. "Io avevo 11 anni - ha confessato - mia madre si ammalò di una bruttissima malattia".

Da quella terribile malattia la donna non si è più ripresa: "È morta - ha proseguito Ramon -. Mia sorella aveva 17 anni, abbiamo affrontato i problemi degli adulti in adolescenza e siamo andati avanti. La nostra mamma ci ha regalato la forza per riuscire ad andare avanti anche quando siamo rimasti soli. Lei mi seguiva h24, sempre. Con lei ho avuto un rapporto che è stato tutto. Ora mi è rimasta mia sorella". Un racconto che ha toccato nel profondo la Toffanin, visibilmente commossa. Lei stessa ha più volte ceduto alle lacrime nel parlare della sua mamma, recentemente scomparsa.