Carlo Verdone? Incredibile gaffe della Rai: mostra questa foto

29 aprile 2023 a

Un errore “grande, grosso e… Verdone”, quello commesso da RaiPlay. Lo ha definito così Marco Zonetti, che su Dagospia ha fatto notare la clamorosa gaffe commessa dalla piattaforma di viale Mazzini, che ha scambiato re Carlo III con Carlo Verdone. La foto dell’attore è infatti apparsa al posto di quella del sovrano inglese.

“Neanche il cazzaro megalomane Manuel Fantoni di Borotalco sarebbe arrivato ai livelli di RaiPlay”, ha scritto ironicamente Zonetti. L’errore è stato commesso in vista del 6 maggio, data del fatidico giorno dell’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra e di sua moglie Camilla. “Ampio spazio alla cerimonia - si legge su RaiPlay - sarà ovviamente dedicato dai tg, dai talk show e dai vari canali televisivi, in primis Rai1 che, con il Tg1 di Monica Maggioni, seguirà la cerimonia a partire dalle 11.45 del mattino”.

Secondo Zonetti gli inglesi avrebbero solo da guadagnarci con Verdone al posto di re Carlo: “Già ce lo immaginiamo, pochi minuti prima degli eventi ufficiali, mormorare ‘Oddio, me sento male’ e, tutto sudato, correre a rinchiudersi in bagno a prendere il Serenil o, nei casi più estremi, il Serenil Retard che, come il suo Benny insegna a Billa in Maledetto il giorno che ti ho incontrato, ‘vede la cessione graduale di ketazolam nell’arco di 24 ore, quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall’ansia’”.