Claudia Gerini, bomba su Verdone: "Voleva una storia seria"

Claudia Gerini si racconta e lo fa in una autobiografia che uscirà il prossimo 2 maggio. E già sul web ci sono alcune anteprime di "Se chiudo gli occhi" che rivelano alcuni retroscena sulla carriera dell'attrice ma soprattutto sulle sue relazioni. E forse la più pesante riguarda Carlo Verdone con cui ha girato diversi film: "Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici...".

Lei è sempre stata uno spirito libero e il pubblico che la segue lo sa bene: "Ho sempre inseguito la libertà di scegliere, di dire quello che penso, di andare via da una relazione che non funziona. Io le ho conquistate tutte queste libertà e le difendo con orgoglio".

Ma nella sua autobiografia c'è spazio, come sottolinea il settimanale Gente, per i due legami forse più importanti della sua vita, quello con Gianni Boncompagni ai tempi di 2"Non è la Rai" e quello con il suo ex compgano Federico Zampaglione, il papà di Linda che adesso ha 13 anni. Insomma una delle attrici più apprezzate del nostro cinema si racconta. E di sicuro nella sua autobiografia non mancheranno certo altre sorprese...