Ficarra e Picone, "ci dà una stanza?": la risposta gelida in hotel

Ficarra e Picone ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La coppia comica del cinema italiano ha raccontato aneddoti e storie del passato che hanno accompagnato il lungo percorso fatto tra il piccolo e il grande schermo in questi ultimi anni. Nella lunghissima chiacchierata con Fazio, Ficarra e Picone hanno voluto raccontare al pubblico il loro inizio, quando ancora non avevano debuttato al cinema e il loro lavoro era più concentrato sul teatro.

Ma un episodio su tutti ha davvero stupito il pubblico e ha lasciato Fazio senza parole, a raccontarlo è stato Ficarra: "Avevamo da poco finito un spettacolo in Sicilia, non dico il nome della località e alle 3 di notte ci siamo recati in albergo. Chiediamo due stanze e comunichiamo al portiere dell'hotel che siamo Ficarra e Picone con una prenotazione per due singole.

Scatta la ricerca di questa prenotazione, ma non si trova alcuna corrispondenza con i cognomi Ficarra o Picone. A questo punto chiediamo a prescindere due singole per andare a dormire. Ma la risposta del portiere è stata gelida. 'Posso darvi solo una doppia', ci disse. Ho chiesto il motivo, la risposta è arrivata subito. 'Vede io ho due singole, ma se arriva un'altra persona non posso poi dargli una stanza, devo lasciarne una libera'. A quel punto - prosegue Ficarra - abbiamo chiesto se ci avesse dato la stanza entrando separati in hotel, la risposta è stata negativa, 'io so che siete insieme', mi ha detto il portiere'. Niente, alle 3 di notte, abbiamo deciso di andare via". Un racconto che ha letteralmente stupito il pubblico che si è fiondato sui social a commentare un episodio che in pochi minuti è diventato virale.