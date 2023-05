Luciana Littizzetto distrugge Micol Incorvaia: "Strappandomi i peli dal naso..."

01 maggio 2023 a

Una Luciana Littizzetto scatenata, a Che tempo che fa. Scatenata contro Micol Incorvaia. La domenica sera su Rai 3, nel programma condotto da Fabio Fazio, la comica torinese si scaglia contro l'ex concorrente del GfVip, la quale recentemente su Instagram si è detta "sconvolta" perché un corriere di Amazon la aveva svegliata alle 9.30 del mattino, insomma non propriamente all'alba. Un post che ovviamente ha scatenato critiche e polemiche, alle quali si è aggiunta la Littizzetto con una lettera infuocata tutta rivolta alla showgirl.

"Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto se cortesemente potevo dare questo messaggio alla Micol", esordisce la comica. Dunque, via alla lettura: "Cara Micol, grandissima sorella vip...".

La finta missiva è come se fosse scritta proprio dal corriere, il quale afferma: "Sono il fattorino di Amazon, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell'ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell'anima, colpevole fino al terzo grado di giudizio nominami pure come al grande fratello e condannami senza televoto", la infilza la Littizzetto.

E ancora: "Io che mi ero comodamente alzato alle cinque ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell'attesa. Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da Cannavacciuolo", picchiava durissimo la comica torinese.

Ma non è finita: "Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz'ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l'ora...". Ultima stoccata: "Scambiamoci i numeri e mi chiami quando vuoi tu, anche di notte, quando torni dalla discoteca se ti viene meglio, mi vesto e arrivo. Buonanotte Micol, torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio", conclude Luciana Littizzetto, davvero scatenata (e, oggettivamente, è difficile darle torto).