Concertone, Viva Rai 2 inchioda la Rai: "Chi c'è in prima fila", rovinosi sospetti

01 maggio 2023 a

a

a

VivaRai2 è andato in onda anche in occasione del Primo maggio. Fiorello era regolarmente al suo posto anche oggi, assieme a tutta la sua squadra che ci ha tenuto a omaggiare in un’occasione del genere: tutti i lavoratori del programma - esclusi quelli della regia per ovvi motivi - hanno cantato in diretta la sigla, che è stata modificata appositamente per il Primo maggio.

"Che porcata! Strappatemi le orecchie". Caos-Concertone, piovono insulti: sul palco...

A proposito del concertone, il social media manager di VivaRai2 ha rilanciato un tweet di un telespettatore che stava seguendo l’evento su Rai3: “Solo io riconosco nelle prime file quelli che stamattina ho visto a VivaRai2?”. Effettivamente non è impensabile che alcune delle tante persone che di primo mattino si sono alzate per assistere allo show di Fiorello siano poi andate anche al concertone del Primo maggio.

A proposito di questa ricorrenza, Fiorello si è fermato a parlare di lavoro con alcune persone: “Io non sono un lavoratore, il lavoro è un’altra cosa, ma guai a chi dice che non posso parlarne. È sbagliato credere che gli uomini di spettacolo non possano parlare di lavoro, perché conosco perfettamente questo mondo. Ho avuto contratti di consulenza, stagionali, poi l’indeterminato che ho lasciato per tentare la sorte. La gente vede solo il prodotto finale, ma per arrivare qua ho dovuto fare un percorso, che non è sempre stato facile”.