Ezio Greggio, racconto straziante: "Era malato e pallido. Poi sul palco..."

02 maggio 2023 a

a

a

Ezio Greggio ricorda Nino Manfredi. In occasione dei 20 anni del suo Montecarlo Film Festival de la Comédie, il conduttore di Striscia la Notizia guarda al passato. E sull'attore, racconta: "Venne alla seconda edizione, era malato e pallido, convinsi la moglie Erminia dicendole che l’avrei trattato come un padre. In effetti il modo di fare e muoversi mi ricordava mio papà. Salì sul palco, era debolino ma parlò a lungo raccontando storie esilaranti". Da quel giorni, stando a quanto dichiarato dalla moglie, Greggio allungò la vita a Manfredi.

"Merita una mamma vera": neonato abbandonato, Ezio Greggio massacrato

Ma non è tutto. Raggiunto da Tv Sorrisi e Canzoni, il comico si sofferma anche su Paolo Villaggio. Ospite del Festival, Villaggio avvisò Greggio: "Mi devi mandare un ferramenta con la fiamma ossidrica, due infermieri e quattro sarti". L'attore accettò di indossare lo smoking a patto che la sua richiesta venisse rispettata.

"Niente da fare, rispettare le donne...": anche il Pd lincia Ezio Greggio, veleno puro

Ad oggi Greggio lavora a un nuovo film, una commedia con spunti drammatici: "La sceneggiatura - ammette - è già scritta, sto cercando la giusta quadratura per realizzarla". Tra i desideri anche quello di girare "Yuppies 3" con Massimo Boldi, Jerry Calà e Christian De Sica. Nel frattempo, però, si appresta a tornare dietro al bancone di Striscia.