Laura Chiatti "irriconoscibile": come si presenta a Domenica In, il dettaglio-choc

Ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai1, Laura Chiatti è finita suo malgrado nel mirino delle critiche social. In molti hanno notato qualcosa di diverso nell’aspetto fisico dell’attrice: pur essendo sempre bellissima, c’è chi sostiene che abbia esagerato con la chirurgia. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono gli zigomi e le labbra, con alcuni utenti che hanno definito “irriconoscibile” la Chiatti.

“È diventata Ilary Blasi”, è uno dei commenti ironici più gettonati. “Ma Laura Chiatti non si riconosce, perché?”, è invece una delle domande più diffuse. Tralasciando l’aspetto estetico, l’intervista dalla Venier è stata incentrata soprattutto sull’attrice e sul marito Marco Bocci, che era in studio con lei. I due hanno presentato il secondo film da regista di Bocci, nel quale la Chiatti svolge il ruolo della protagonista insieme al collega Filippo Nigro. Dopo essersi sposati nel 2014, sono anche diventati genitori di due bambini.

I due hanno però ammesso di litigare con una certa frequenza: “Ci scanniamo perché siamo opposti”. “Avevo sentito che eravate in crisi e infatti avevo chiamato Laura”, ha dichiarato la Venier. “Ma è vero, eravamo in crisi - è intervenuta la Chiatti - lo siamo ogni due giorni. Ma chi non lo è?”. “Alla fine - ha chiosato Bocci - tutto si sistema, andiamo a letto e basta”.