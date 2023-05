Primo maggio? "Cos'è diventato il Concertone": accuse alla Rai

02 maggio 2023 a

Il concertone del Primo maggio ha fatto il pieno di presenze, nonostante la pioggia che ha caratterizzato praticamente tutta la durata dell’evento. Al di là delle polemiche politiche scatenate dal fisico Carlo Rovelli, che ha attaccato il ministro Guido Crosetto sulle armi all’Ucraina, la grande protagonista del concertone è stata la musica.

“C’è un po’ di Primo maggio in questo Sanremo 2023”, ha ironizzato in un tweet Giuseppe Candela, riferendosi al fatto che la scaletta della serata ha previsto la partecipazione di numeri artisti che quest’anno sono stati in gara al Festival. Non c’era il vincitore Marco Mengoni, ma al suo posto erano presenti tutti gli altri finalisti, ovvero Lazza, Mr. Rain e Tananai. Proprio quest’ultimo ha ricevuto i complimenti del giornalista del Fatto e di Dagospia: “È cresciuto tantissimo. Oltre il tormentone, ha studiato. Si vede e merita il successo che sta avendo”.

In rappresentanza di Sanremo 2023 al concertone del Primo maggio c’erano anche Levante, Coma_Cose, Mara Sattei e Ariete. Insomma, in Rai sono andati sul sicuro quando hanno dovuto definire il programma, riuscendo a inserire anche artisti storici come Ligabue, Baustelle, Piero Pelù ed Emma, mischiati agli emergenti di successo come Geolier, Gaia e Fulminacci.