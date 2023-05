Michelle Hunziker, foto pazzesca: "Chiamatela pure nonnina"

Roberto Tortora 03 maggio 2023 a

Un famoso spot di un’azienda produttrice di alcolici si chiudeva con il claim “Red Passion”. Il rosso, infatti, è spesso associato all’istinto animalesco che è in ognuno di noi, alla passione, al godimento dei sensi e alla bellezza. Tutto ciò si può tranquillamente associare alla sinuosa figura femminile di Michelle Hunziker, di fatto la nonna più sexy della televisione italiana. L’italo-svizzera ha lasciato tutti senza fiato su Instagram, dove si è mostrata in uno scatto da paura: sguardo deciso, braccia aperte da donna vitruviana con posa statuaria e… il rosso fuoco del suo vestito che ne risalta le forme e mette in mostra il fisico perfetto. I followers sono estasiati!

Tanti i commenti di ammirazione, da “Meravigliosa” a “Wow… e chiamatela ancora Nonnina”. E ancora “A te dona qualsiasi colore”, “Nel cuore senza parole”, “La più gnocca di tutte… nonne e non”, “Super bellissima Woman in Red”, “Bellissima”, “Rosso chiccoso”. Chi più ne ha più ne metta. È evidente che per Michelle Hunziker questo sia un momento di grande spensieratezza, in cui si gode la famiglia e cura sé stessa, dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi.

Di recente, ospite a Verissimo, ha festeggiato insieme a Gerry Scotti le 300 puntate condotte insieme a Striscia La Notizia e ha smentito le voci di un riavvicinamento a Eros Ramazzotti: "Corteggiatori? Non ce ne sono, tutti i giorni porto le bambine a scuola e poi vengo a lavorare, incontri ne faccio pochi", racconta la presentatrice. "A fine giornata c'è quel silenzio meraviglioso e non è affatto male". Donna, nonna e showgirl: Michelle conquista sempre tutti col suo fascino immortale.