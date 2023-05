Alessia Marcuzzi, la foto che scatena gli insulti: "Ma copriti"

Roberto Tortora 04 maggio 2023 a

a

a

Una foto galeotta, anche se ci sarebbe più da commentare “una foto maledetta”. Già, perché l’ultimo scatto su Instagram di Alessia Marcuzzi in shorts, che esalta le sue belle gambe avvolte dalle calze, ha fatto molto discutere e irritare alcuni followers. Un outfit total black con un camicione e dei pantaloncini che lasciano scoperte le gambe, coperte soltanto da collant. L'ormai 50enne appare in splendida forma e, infatti, molti follower le fanno i complimenti per il fisico mozzafiato, ma c’è sempre anche chi ha voglia di offendere. “Ma copriti quelle gambe storte”, scrive un utente con il più classico dei bodyshaming. “Ma copriti”, “Ma così vai in giro?”, “Che coraggio”, alcuni dei commenti più odiosi nei confronti della showgirl.

Per fortuna, tra i followers ci sono anche persone sane, che subito prendono le parti di Alessia. ”Ma come vi permettete?”, “Tutta invidia”, “Non sapete di che parlare”, questi ed altri gli interventi in difesa della Marcuzzi, la quale resta molto attiva sui social con foto video e stories con cui intrattiene i suoi 5 milioni e mezzo di followers e cerca anche di interagirvi.

"Ma cosa stai dicendo? Senza senso...": chi è il fesso massacrato dalla Marcuzzi

Così, anche in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori, la conduttrice ha postato un video in cui fa delle acrobazie nel salotto di casa e uno in cui si rilassa con una maschera al viso. Il suo look: occhiali scuri, maschera per il viso, turbante che raccoglie i capelli, accappatoio e tacchi a spillo, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino e dalla mitica sigla della serie tv "Sex & The City". La didascalia sotto il post recita: “Buon primo maggio!” Con buona pace degli haters.