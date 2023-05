Aurora e Michelle Hunziker senza veli, "trova le differenze": foto pazzesca

04 maggio 2023 a

Aurora Ramazzotti ripesca una foto del passato e fa impazzire i fan: l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto bellissimo della madre, Michelle Hunziker, quando era incinta di lei. "Ieri sfogliavo l'album che mia mamma fece per la mia nascita (ora capite perché l'ho fatto?). Sono ricordi senza tempo", ha commentato Aurora. Poi, però, paragonando la pancia di mamma Michelle a 6 mesi con il suo ha notato qualcosa che difficilmente passa inosservato.

"Sei mesi? Ma dov'ero io?", ha scritto la Ramazzotti, riferendosi al pancino della Hunziker. Per far capire bene la differenza, poco dopo Aurora - sempre nelle sue Instagram stories - ha pubblicato una sua fotografia in dolce attesa. "Io a sei mesi. Trova le differenze". La sua, in effetti, era una pancia più pronunciata. I due scatti tenerissimi, comunque, hanno conquistato i follower.

Lo scorso 30 aprile il piccolo Cesare ha festeggiato un mese e per l'occasione Aurora ha condiviso su Instagram alcune foto inedite dei giorni precedenti al parto e del giorno della nascita. In particolare la foto del bambino per la prima volta in braccio al padre, Goffredo Cerza. E tra gli scatti che la neomamma ha condiviso ce n'è anche uno che la ritrae in compagnia di tutta la famiglia, compresi i genitori e la sorella di Goffredo.