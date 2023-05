Maria De Filippi, botta da 6 milioni di euro: voci sul colpo da urlo

04 maggio 2023 a

Il 2022 è stato un anno da ricordare per la casa di produzione Fascino e di conseguenza per Maria De Filippi, che la controlla al 50%: l’altra metà appartiene a Mediaset. L’esercizio dell’ultimo anno è stato particolarmente soddisfacente: come riporta ItaliaOggi, i ricavi ammontano a 75,3 milioni di euro (+14,8% rispetto al 2021), gli utili a 11,8 milioni e il patrimonio netto è cresciuto a 40 milioni.

Sempre ItaliaOggi fa notare che se l’assemblea dei soci dovesse decidere di distribuire gli utili in dividendi, come già ha fatto negli scorsi anni, allora Maria De Filippi intascherebbe 5,9 milioni di euro, che andrebbero sommati ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni per l’azionista De Filippi, che è poi premiata anche con altri compensi annuali milionari.

Secondo ItaliaOggi anche il 2023 sarà molto interessante, e quindi positivo per la casa di produzione Fascino. Da un lato ci sono i prodotti fortissimi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Tu si que vales, dall’altro si parla di una possibile edizione autunnale di Temptation Island, oltre a quella estiva. In più resta da capire cosa succederà con il reality La Talpa, i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset ma non ancora sfruttati.