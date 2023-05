Silvia Blasi, bomba su Totti: "Devi rispettare l'accordo", scoppia il caso

06 maggio 2023 a

a

a

Nella complicatissima separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti si inserisce anche la sorella di lei, Silvia Blasi. Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dell'ex Capitano di tornare in possesso della Longarina, il centro sportivo acquistato nel 2003 e gestito dalla famiglia della presentatrice. Il 30 giugno, quindi, un ufficiale giudiziario si presenterà al centro per intimare alla società Asd Longarina che fa capo appunto a Silvia, di lasciare la struttura con effetto immediato e di restituire il bene al legittimo proprietario, ovvero a Totti.

"Loredana Bertè operata d'urgenza": il dramma, "le sue condizioni ora"

Ma Silvia Blasi è già passata al contrattacco con un decreto ingiuntivo per 50mila euro mettendo in mora la Totti Soccer School di Totti che non avrebbe saldato alcuni debiti. Non solo. Secondo quanto riporta La Repubblica, Silvia non ha nessuna intenzione di lasciare la Longarina il 30 giugno perché tra lei e Totti c'è un accordo che lui non avrebbe rispettato.

"Morti a pochi mesi di distanza, come li ho riscoperti": il dramma in famiglia di Paolo Kessisoglu

Durante l'emergenza Covid, l'ex calciatore aveva deciso di sollevare l’Asd Longarina dal pagamento dell’affitto per i campi. Poi, invece, avrebbe fatto retromarcia chiedendo 170mila euro di canoni arretrati oltre che le chiavi del centro. La famiglia Blasi impugnerà l’ordinanza di sfratto: Silvia è risposta a lasciargli la Longarina ma senza i 170 mila euro.