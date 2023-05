Loredana Bertè, il dramma: "Operata d'urgenza, ecco le sue condizioni"

05 maggio 2023 a

Loredana Bertè, come aveva annunciato il suo staff il 18 aprile, è stata operata d'urgenza e sono state annullate tutte le date del tour. Da allora non si è più saputo nulla della salute della cantante. Ma ora la sorella Leda ha rotto il silenzio e in una intervista al magazine Di Più ha rivelato che l'intervento chirurgico è andato bene e la cantante non è in pericolo di vita.

"Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all'improvviso e che ha rischiato", ha spiegato Leda, che con Loredana ha un rapporto altalenante e complicato. Insomma, per la Bertè il peggio è passato e ora è in convalescenza per rimettersi in salute. Ma Leda non ha fatto alcun cenno al problema di salute che l'ha costretta in ospedale.

Qualche tempo fa a Storie Italiane, su Rai uno, Leda aveva parlato dello strano rapporto con la sorella: "Io e Loredana siamo sorelle un po' strane". "Ognuna di noi ha scelto una strada diversa. Io lascio la libertà a ognuno di decidere". Spesso non si sono sentite anche per lungo tempo: "Ci sono stati momenti in cui lei se n'è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no".

"Quando ci sono stati momenti difficili", aveva detto Leda, "ho aiutato la persona che aveva bisogno di aiuto in quel momento, come è successo con Mimì (Mia Martini, ndr) che ha passato un periodo molto brutto. C'è stato un momento in cui lei non aveva i soldi neanche per sopravvivere. Io sono intervenuta, sono andata a Milano e l'ho portata a casa, è stata 8 mesi da me finché non ha ricominciato. Io ho sempre fatto la sorella maggiore pur estraendomi da quest'ambiente". Quanto a Loredana, lei "ha la sua vita, i miei telefoni ce l'ha e quando vuole mi chiama", "lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perché è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa. Ma questo è un discorso fra me e lei che rimane a quattr'occhi".