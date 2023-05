Megan Gale, la rivelazione choc: "Sotto la doccia, mi indispose abbastanza"

07 maggio 2023 a

Dopo parecchi anni Megan Gale si confessa e svela un retroscena inedito su "Vacanze di Natale", il film che la rese celebre in tutta Italia. La showgirl e attrice fa i conti col proprio passato e in un'intervista al Corriere della Sera decide di vuotare il sacco e raccontare come andarono le cose nella famosa scena della doccia: "Mi indispose abbastanza. Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su.

Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto". Un vero e proprio atto d'accusa che farà parecchio discutere. Poi ricorda la sua partecipazione a Sanremo: "Sapevo che era un grande onore e questo mi rendeva molto nervosa, perché il mio italiano era pessimo in quel periodo e io dovevo parlare parecchio, non solo sul palco, ma anche con i giornalisti. Devo confessare che mi sono sentita davvero poco intelligente in quei giorni".

Infine un retroscena su Piero Chiambretti e Raffaella Carrà: "Con Piero ho interagito poco, perché stava sempre da un’altra parte: comunque le volte che ci siamo incrociati è stato molto gentile. Quanto a Raffaella, era una star assoluta, una leggenda. La sua bravura mi metteva in soggezione, ma parlava benissimo l’inglese e a ogni riunione si assicurava che avessi capito, fossi a mio agio, andasse tutto bene. Mi ha protetta".