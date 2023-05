Amici 22, la mamma di Mattia rompe il silenzio: "Adesso parlo io"

Roberto Tortora 08 maggio 2023 a

Nessuno conosce un figlio come la propria mamma. Sia che si tratti di quella di Maddalena Svevi, allieva eliminata da Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sia che si tratti di quella dell’ex-fiamma della ragazza, Mattia Zenzola. La prima è intervenuta sulle colonne del settimanale DiPiù e a lei ha fatto seguito la seconda, che ha raccontato la liaison tra i due ragazzi all’interno della scuola che, però, è finita. “Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha dichiarato la madre del ballerino, che ha aggiunto: “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento”.

Dall’altro lato la donna non ha scordato le uscite recenti poco felici della Svevi nei confronti del figlio. “Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti”. Nonostante il dispiacere, la madre di Zenzola, da persona scafata quale è, ha cercato di smorzare le polemiche, ricordando che il figlio e Maddalena sono solo ragazzi e che quello che è accaduto “sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

All’interno della casa c’era stata maretta quando la Svevi, parlando con Benedetta, aveva definito Mattia “un tamarro” e il ragazzo, vistosi nominato alle spalle, c’era rimasto male. “Quando ho sentito che lo definivano tamarro, mi sono messa a ridere”, il commento di mamma Zenzola. E ancora: “Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra. Maddalena? Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”. Al netto delle scaramucce sentimentali, però, c’è da concentrarsi sui finalisti di Amici 22, che sono Angelina, Wax, Mattia e Isobel. Saranno loro a giocarsi il gradino più alto del podio (favoritissimi Mattia e Angelina, ma attenzione ai colpi di scena). Eliminati la già citata Maddalena e Aaron che ha avuto la peggio nell’ultimo ballottaggio contro Wax. Un risultato che ha innescato più di qualche protesta tra il pubblico del programma.