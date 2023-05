Cristina Scuccia, fucilata del suo ex: "Perché il rapporto si è incrinato"

Roberto Tortora 10 maggio 2023 a

Dalle chiacchiere ai fatti e, a scoperchiare il vaso di pandora, ci ha pensato il magazine Dipiù, che è riuscito ad intercettare l’ex-fidanzato storico di Cristina Scuccia. Sì, proprio lei, l’ex-Suor Cristina che ha svestito i panni sacri ed è diventata una star del pop, prima di approdare come concorrente all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Lui è Lucio Arcadipane. L’uomo, intercettato dalla rivista, non avrebbe potuto essere, però, più glaciale: “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”.

Arcadipane aveva parlato di lei già ai tempi in cui la Scuccia partecipò a The Voice of Italy e raccontò di come la loro fosse non solo una storia, ma una crescita di vita, perché si conobbero da bambini, a soli 8 anni. La loro vicinanza nel corso del tempo li avrebbe dunque portati a mettersi insieme e, addirittura, a spingere lei a presentargli i suoi genitori. E sarebbe stato sempre lui ad accompagnare l’ex-suora ai primi provini per Amici a Roma: “Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l’amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato”.

La stessa Scuccia, poi, ha parlato della sua vita sentimentale con gli altri naufraghi in Honduras, rivelando le sue difficoltà: “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro“. C’è chi mormora sulla sua omosessualità, alimentata dal fatto che lei stessa era rimasta vaga sulla domanda e si fosse limitata a rispondere: “Mi piacciono le persone”. Chissà che nel corso del reality adventure la Scuccia non si lasci andare a delle confessioni e riveli sempre più l’animo che si è celato per troppo tempo sotto la tonaca.