Fiorello gela Berlusconi: "Io me lo auguro veramente...", la gufata su Milan-Inter

Da vero tifoso dell’Inter, anche Rosario Fiorello è in trepida attesa del primo atto dell’euroderby. La posta in palio è altissima: chi vince al termine della doppia sfida si guadagna il privilegio di giocare la finale di Champions League a Istanbul. Curiosamente potrebbero ritrovarsi sul luogo del delitto il Milan e il suo ex allenatore Carlo Ancelotti, che è impegnato con il Real Madrid contro il Manchester City.

Oppure potrebbero ritrovarsi di fronte Pep Guardiola e Simone Inzaghi: tutto può accadere, a partire da stasera. Quella tra Milan e Inter si prospetta una doppia sfida aperta a qualsiasi risultato: lo sanno bene i tifosi e quindi anche Fiorello, che a VivaRai2 ha trovato un modo per stemperare la tensione pre-partita. Lo showman siciliano ha ironizzato imitando Silvio Berlusconi e il suo accento milanese: “Io auguro veramente al Milan una grandissima vittoria perché il Milan lo merita”.

“È una squadra molto forte - ha aggiunto Fiorello - e anzi secondo me vincerà e giocherà benissimo”. I rossoneri però si presentano con il rebus Rafa Leao: non è detto che il portoghese sia della partita, almeno dal primo minuto. “Ma quanto mi dispiace”, ha scherzato Fiorello parlando dell’infortunio occorso a Leao durante l’ultima partita di campionato.