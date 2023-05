Maria De Filippi, rissa sfiorata: "Strafumi e mi tocchi", cosa vola in studio

10 maggio 2023 a

Gli Over sono sempre più i protagonisti di Uomini e Donne. Soprattutto sono quelli che creano più polemiche e accendono gli animi in studio, come accaduto anche nel corso della puntata andata in onda mercoledì 10 maggio. Protagonista, come al solito, Gemma Galgani, che ha accusato Elio Servo di sfruttare la sua immagine per avere successo fuori dal programma.

La dama torinese non ha infatti gradito che ci sia anche lei nella foto che il cavaliere ha utilizzato come immagine per il numero di WhatsApp: “Non capisco il motivo per il quale ti permetti di mettere una foto del genere. Se ero anziana per proseguire la conoscenza perché usi la mia immagine? Questa è una cosa che oltretutto non puoi fare”. Il cavaliere si è detto dispiaciuto e ha assicurato che rimuoverà la foto, ma la Galgani ha continuato il suo show, arrivando a buttare acqua addosso a Elio.

“Non fare il furbo che la sera strafumi e poi mi tocchi”, ha affermato Gemma, che ha accusato il cavaliere di averle accarezzato le gambe durante la loro uscita, salvo poi chiudere la conoscenza a causa della differenza d’età. La Galgani ha definitivamente perso la pazienza quando Elio ha raccontato che lei aveva bevuto del liquore durante la loro uscita. “Mano lunga, stai attento a quello che dici”, ha esclamato una furiosa Gemma, che ha anche minacciato di prenderlo a schiaffi.