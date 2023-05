Don Matteo, morto Enrico Oldini: il lutto travolge Nino Frassica e la Rai

13 maggio 2023 a

Enrico Oldoini è venuto a mancare a 77 anni. Da tempo malato di SLA, viveva attaccato a un polmone artificiale. Nino Frassica e gli attori che hanno recitato nelle prime edizioni di Don Matteo piangono la sua scomparsa: Oldoini era stato lo storico regista della fiction che è diventata una delle più conosciute e amate in Italia. “Ciao Enrico”, si è limitato a scrivere sui social Frassica.

Tanti attori in queste ore stanno rendendo omaggio a Oldoini, come ad esempio Nathalie Guetta, che in Don Matteo recitava la parte della celebre Natalina. Ovviamente anche i fan della fiction ci hanno tenuto a mandare messaggi d’affetto al regista scomparso: “Anche lui ci ha salutato”, “la sua risata era contagiosa”, si legge nei commenti sotto al post pubblicato su Instagram da Nino Frassica. Tra i più commossi dopo aver appreso la notizia della morte di Oldoini è stato Massimo Boldi.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha testimoniato le difficoltà affrontate dal regista negli ultimi anni della sua vita, quando ha dovuto fronteggiare la SLA: “Vederlo così era straziante. Sapevo che era malato da tempo, ha vissuto attaccato a un polmone artificiale ed è durato tanto”. Oldoini aveva diretto alcuni cinepanettoni come Vacanze di Natale e Yuppies.