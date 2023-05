Aurora Ramazzotti, "belli i soldi di mamma!": insultata per questa foto

13 maggio 2023 a

Aurora Ramazzotti non può pubblicare una foto sul suo profilo Instagram che immediatamente viene insultata dai soliti hater. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, da poco diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, avuto con il compagno Goffredo Cerza, ha condiviso uno scatto mentre è dal parrucchiere e intanto allatta il figlioletto e si fa la pedicure. E ha scritto: "Multitasking is key", ovvero "la chiave è essere multitasking".

Il post, inutile dirlo, ha fatto subito il pieno di cuoricini e commenti. Purtroppo molti negativi. "Se qualcuno ha la ricrescita è perché non riesce a organizzare la giornata perché oltre ad accudire il bambino pulisce casa non dorme la notte e prepara il pranzo e stira per il resto della famiglia non perché non vuole prendersi cura di sé", scrive una mamma. "A casa non ti starai ammazzando a pulire, vero?", aggiunge un'altra donna. "Solo chi è fortunato può permettersi tutto questo", si legge ancora. "Purtroppo non tutti hanno questi privilegi economici. Anche io farei 10 figli se fossi servita come te", commenta un'altra in modo acido. "Belli i soldi di mamma e papà".

Fortunatamente c'è chi la difende: "Io 10 giorni dopo il parto ero da estetista e parrucchiere e 30 giorni dopo in palestra 3 volte a settimana per 2 ore ogni volta. Ma quanto siete represse? Si è mamme ma anche donne! E amatevi un po' invece di invidiare le altre".