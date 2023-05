Paola Turci schifata dalla democrazia: "Come si fa ad avere questo governo?"

13 maggio 2023 a

Paola Turci, che insieme alla moglie Francesca Pascale, è diventata una testimonial delle famiglie arcobaleno, ha scritto un articolo su La Stampa che parte subito con un attacco a Giorgia Meloni: "Come fa l'Italia ad avere un governo di destra?", si chiede in maniera retorica la cantante. "Mi auguro che la nostra presidente del Consiglio, che è una donna, vada in giro per le scuole, vada nei centri anti violenza, vada a vedere con i suoi occhi che cosa succede e che cosa dicono i ragazzi, perché i ragazzi non la pensano per niente come loro, assolutamente". Il governo, aggiunge la Turci sul quotidiano diretto da Massimo Giannini, si occupi "dei ragazzi che tornano a casa e vengono picchiati dai genitori, vedono genitori picchiarsi o vedono il marito uccidere la moglie".

Non si occupi invece di chi si ama, è il concetto. "Mi auguro con tutto il cuore, che a breve succeda che un matrimonio tra due donne non faccia più notizia", aggiunge. "Io mi sono semplicemente innamorata e anche io ne sono rimasta stupita, perché non mi era mai successo in vita mia" e "noi ci siamo sposate per amore. Sposate poi… È difficile parlare di moglie: sento parlare di matrimonio egualitario, vorrei che si arrivasse a parlare di matrimonio e basta, di matrimonio, semplicemente. Vorrei sentir dire: è mia moglie, sono la moglie. Invece ci sono ancora persone che dicono: 'Chi di voi è l'uomo?'. E questo un presidente del Consiglio dovrebbe affrontarlo e aggredirlo".