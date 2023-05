Elodie chiude il concerto così, delirio erotico: video vietato ai minori

13 maggio 2023 a

La prima volta di Elodie al Forum è stata memorabile, tanto per la cantante quanto per i suoi fan. Sul palco è stato spettacolo vero: non solo con la musica, ma anche con i balletti sensuali, alla Beyoncè per intenderci. Nel suo primo palazzetto completamente sold out, Elodie si è trasformata in una vera pop star: ovviamente i video in cui balla scatenata e in maniera sensuale hanno spopolato sui social.

Tra tute e balletti audaci, lo spettacolo è stato assicurato. Anche perché Elodie non è solo questo, ma tanto altro a livello artistico, come dimostrano i grandi successi che ha cantato e che sono il vero motivo per il quale è riuscita a riempire il Forum di Assago. Una gran bella soddisfazione per l’artista, che ha realizzato il sogno di una vita, tra l’altro subito dopo aver vinto un David di Donatello, dove ha ricevuto il premio per la miglior canzone.

In quella circostanza Elodie è rimasta incredula, quasi senza parole quando è salita sul palco per ritirare il premio ricevuto per il brano “Proiettili”, scritto per il film “Ti mangio il cuore”, con musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia. “Sono veramente molto emozionata - ha dichiarato dal palco dei David - non me l’aspettavo perché io non vinco mai”. E invece tra i David e il Forum ha vinto eccome…