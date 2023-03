Elodie, rovinosa lite con la vicina di casa: "Mi compro casa tua!"

01 marzo 2023 a

I rapporti fra condomini non sono sempre facili: lo sa bene Elodie, che ha raccontato un aneddoto esilarante ai microfoni della trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia, ospite di Linus e Nicola Savino. "Otto del mattino, sento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa", ha spiegato la cantante. Che quindi a quel punto è andata dalla vicina per chiederle: "Mi scusi... può almeno la mattina non mettere i tacchi? Magari dormo". La risposta che si è sentita dare, però, l'ha lasciata senza parole: "Potevi comprare l'ultimo piano".

"In un altro momento, dopo questa risposta l'avrei presa per il collo - ha detto ironicamente Elodie, che abita a Milano -. È stata talmente classista. Io l'ho guardata e non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come 'Hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua'". Poi tornando a casa ha pensato a un'eventuale vendetta futura. "Ho pensato: 'Faccio una festa pazza di notte e quando uscirà le dirò: 'Ti potevi comprare una villa'". I rapporti con la vicina, insomma, non sembrano essere dei migliori. Nessuna sintonia né simpatia tra le due.