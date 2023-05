Elodie, trasparenze choc ai David di Donatello

Roberto Tortora 11 maggio 2023 a

a

a

E ora chiamatela “Re Mida” Elodie, perché tutto quel che tocca diventa oro. Ai David di Donatello 2023, infatti, la cantante romana ha vinto la statuetta per la miglior canzone originale, cioè Proiettili inserita all’interno della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa Ti Mangio Il Cuore in cui Elodie ha esordito anche come attrice. E, per l’occasione, ha sfoggiato un altro outfit da sballo, un nude look nero di un abito di Valentino e disegnato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Un abito lungo con trasparenze ad hoc, corredato da un lungo mantello a strascico che ne ha evidenziato la personalità.

Elodie a Che tempo che fa vestita così: da urlo, lo studio si ferma | Guarda

Le telecamere di Rai1 l’hanno cercata come un magnete sul frigorifero, è stata inquadrata più volte ed ha fatto impazzire i fan sui social. Emozionata, Elodie ha così commentato la vittoria: “Grazie davvero, non me l'aspettavo perchè io non vinco mai”. Il total black è stato decisamente il colore preferito. Da Noemi a Penelope Cruz, moltissime le star che hanno puntato su abiti neri, declinati in ogni possibile variante. L’attrice spagnola, che ha vinto il premio come miglior attrice per il film L’immensità, ha portato un tocco iberico con un abito a pois in stile flamenco e fiori rossi tra i capelli raccolti.

Le danno della drogata? Elodie sbrocca, caos in aeroporto: arriva la polizia

Il brano vincitore del David di Elodie è stato scritto insieme a Joan Thiele e nella produzione c'è Emanuele Triglia. La cantante ha sconfitto Diodato, che concorreva con il brano Se Mi Vuoi, tratto dal film Diabolik - Ginko all'attaco!. Il vincitore di Sanremo 2020 con la canzone Fai Rumore aveva conquistato nello stesso anno anche la statuetta cinematografica con Che Vita Meravigliosa, canzone usata da Ferzan Ozpetek per La Dea Fortuna.