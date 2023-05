Damiano dei Maneksin, schiaffone alla Francia: "Ragazzi, è un giorno speciale..."

14 maggio 2023 a

Uno schiaffo alla Francia e ai francesi, nei giorni degli insulti del governo transalpino a Giorgia Meloni. Uno schiaffo che però con la politica non c'entra e che arriva da Damiano David, il frontman dei Maneskin.

Già, ieri sera c'era la finale degli Eurovision, competizione vinta due anni fa dalla band romana. E in quell'occasione i media francesi accusarono Damiano di aver sniffato cocaina su un tavolo, in favor di telecamera, durante la diretta della finalissima. Un delirio totale, ovviamente. Ma mister Maneskin per placare le voci impazzite fece anche un test anti-droga, che lo scagionò pur senza aver bisogno di essere scagionato, le immagini infatti erano chiare.

E così, ecco che durante la diretta degli Eurovision, Damiano ha scherzato con i suoi follower su Instagram, affermando: "Ragazzi è una serata molto speciale, oggi sono due anni da quando, forse, ho pippato in diretta". Ovvia l'ironia del cantante, che ancora non ha digerito la vergogna francese. Per inciso, anche lo scorso anno, a ridosso della finale degli Eurovision, Damiano si spese in un consiglio ai cantanti in gara: "Non avvicinatevi troppo ai tavoli". Già, i deliri francesi sono sempre in agguato...