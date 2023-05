Fabio Fazio? "Sapete che i suoi figli...": altra bomba nel giorno dell'addio in Rai

14 maggio 2023 a

a

a

Con la notizia dell'addio alla Rai, Fabio Fazio è sulla bocca di tutti. Ed ecco che in molti spulciano nella sua vita privata. Sposato da tempo con Gioia Selis, figlia di Giovanni Selis, noto medico della località ligure, la coppia ha due figli: Michele, nato nel 2004 e Caterina, nata nel 2009. Proprio su di loro si è soffermato tempo fa il conduttore: "La loro esistenza è la ragione della mia" aveva confidato prima di spiegare il rapporto che vanta con entrambi.

"Fazio? È adulto, ma di sicuro certi stipendi...": Salvini "abbatte" il conduttore

"Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c'è sopra Genova". Per quanto riguarda Caterina, invece, la ragazza "va al liceo scientifico, faccio assistenza compiti". Entrambi però non guardano la tv, neanche i programmi del padre. La tv - aveva detto - "è la mia vita, non la loro".

Ufficiale! Fazio-Littizzetto, addio Rai: lui commenta con 3 (pesantissime) parole

E pensare che in 58 anni di vita, ben 39 Fazio li ha passati in tv. Oggi però per lui si apre un nuovo capitolo. Fazio, dopo aver salutato la Rai, passa a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo è stata una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno.