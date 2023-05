Fabio Fazio e Littizzetto, ufficiale: addio Rai! Il laconico commento del conduttore

14 maggio 2023 a

Ora è ufficiale: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai, direzione Discovery, con cui il conduttore ha siglato un contratto quadriennale. Addio Che tempo che fa: questo il nuovo corso in Rai. Fazio, come si mormorava negli ultimi giorni, porta con sé anche gran parte del suo gruppo di lavoro.

Viale Mazzini infatti non gli ha rinnovato il contratto. "È andata così", commenta laconico con Repubblica. Dunque i ringraziamenti all'azienda dove stava per compiere 40 anni di servizio.

L'annuncio arriva da Discovery, in una nota di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros: "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile", spiega.

Soltanto in mattinata, Matteo Salvini aveva affermato: "Fabio Fazio? Se resta in Rai lo decide lui, ma certi contratti multi-milionari vanno rivisti". E insomma, Fazio ha scelto di andarsene. Con lui la Littizzetto. L'annuncio, furbescamente, a poche ore dalla diretta di Che tempo che fa, in onda questa sera, domenica 14 maggio, su Rai 3.