Fabio Fazio, Bizzarri insulta Salvini: "Dice minch***". e il Pd rincara la dose

14 maggio 2023 a

a

a

Come poteva non entrare a gamba tesa nella polemica anche Luca Bizzarri. Il comico si è accodato al Pd e ha insultato Matteo Salvini. Il motivo? L'esultanza per l'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai. "Il passaggio di Fazio a Discovery - cinguetta su Twitter - 'accende' una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive 'belli ciao' non ha, semplicemente, capito una min***".

Ed ecco che lo segue a ruota Carlo Calenda: "Se questo è un Ministro della Repubblica...", scrive il leader di Azione. E ancora: "Ministro e vicepresidente Salvini, lei non sta soltanto irridendo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno le spalle larghe. Lei sta irridendo tutte le lavoratrici e i lavoratori che, negli anni, hanno contribuito a rendere 'Che Tempo Che Fa' un'eccellenza della Rai. Lavoratrici e lavoratori che hanno portato milioni e milioni di euro e milioni e milioni di spettatori dalla parte televisione pubblica. Lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito a portare, nelle case degli italiani, personalità pop, istituzionali e di cultura dal calibro internazionale: Barack Obama e Michail Gorbacev, Maradona e Pele', Meryl Streep e Tom Hanks, solo per citarne alcuni. Lavoratrici e lavoratori che hanno reso 'Che Tempo Che Fa' un programma capace di unire autorevolezza e ironia, intrattenimento e cultura, sempre a grandi livelli", è invece il tweet al vetriolo di Marco Furfaro, componente della segreteria del Pd.